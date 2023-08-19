الجدعان والجلاجل يشاركان في اجتماع وزراء المالية والصحة المشترك لـG20

الرياض : البلاد

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبداللّه الجدعان ومعالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم السبت 3 صفر 1445هـ الموافق 19أغسطس 2023م، في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، الذي يستضيف وزراء الصحة في مدينة غانديناغار بولاية غوجارات الهندية حضوريا، ووزراء المالية عبر الاتصال المرئي.

وناقش الوزراء آخر التطورات والإجراءات في جهودهم لمعالجة مواطن الضعف والمخاطر في الاستعداد والاستجابة للجوائح، وكذلك آليات التنسيق بين وزارات المالية والصحة، والتأكد من توفر السبل المتاحة لتعزيزها.

كما استعرض الوزراء تقريرا أوليًا حول تحديد الفجوات التمويلية المتعلقة بالاستجابة للجوائح ودور صندوق الجوائح الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م.

يشار إلى أن هذه الاجتماعات بدأت في عام 2017م تحت الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، وتهدف إلى تنسيق جهود وزارات الصحة والمالية لدى دول المجموعة، بالنظر للفجوات التمويلية والحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه الهيكل الصحي الدولي.