الرياضة

الوحدة يكرم وفادة الشباب بثلاثية.. وعبدالقدوس يتألق

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1445 هـ      18 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

أكرم فريق الوحدة وفادة ضيفه الشباب، وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

افتتح البرازيلي أنسيلمو أهداف الوحدة في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، ثم سجل حسين العيسى هدف الوحدة الثاني قبل نهاية الشوط الأول؛ ليؤكد تفوق فريقه على الشباب.

وقلص جواد اليامق النتيجة بهدف عكسي في مرماه في الدقيقة 95، بينما عزز الوحدة من تقدمه مجددًا عن طريق يحيى مهدي النجعي في الدقيقة 90+7.

يذكر أن حارس الوحدة عبدالقدوس عطية أنقذ فريقه من ركلتي جزاء لفريق الشباب، أهدرهما الأرجنتيني بانيغا والسنغالي حبيب ديالو.

بتلك النتيجة، احتل الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد الشباب عند نقطة وحيدة محتلًا المركز الثالث عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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