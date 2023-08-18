الوحدة يكرم وفادة الشباب بثلاثية.. وعبدالقدوس يتألق

محمود العوضي- جدة
أكرم فريق الوحدة وفادة ضيفه الشباب، وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم.
افتتح البرازيلي أنسيلمو أهداف الوحدة في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، ثم سجل حسين العيسى هدف الوحدة الثاني قبل نهاية الشوط الأول؛ ليؤكد تفوق فريقه على الشباب.
وقلص جواد اليامق النتيجة بهدف عكسي في مرماه في الدقيقة 95، بينما عزز الوحدة من تقدمه مجددًا عن طريق يحيى مهدي النجعي في الدقيقة 90+7.
يذكر أن حارس الوحدة عبدالقدوس عطية أنقذ فريقه من ركلتي جزاء لفريق الشباب، أهدرهما الأرجنتيني بانيغا والسنغالي حبيب ديالو.
بتلك النتيجة، احتل الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد الشباب عند نقطة وحيدة محتلًا المركز الثالث عشر.
انسلمو يسجل أول أهداف الوحدة⚽#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/9BLVePuPm8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
حسين العيسى يسجل الهدف الثاني نهاية الشوط الأول..#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/j74opBaYCq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
الوحدة يضيف الهدف الثالث في الشباب⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/dJpwnXVdmz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
🧤عبدالقدوس حارس #الوحدة يتألق ويتصدى لجزائية ثانية للشباب🥅✅#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/38cR0sP7hO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023