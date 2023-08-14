الكشف عن مواعيد مواجهات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

البلاد- الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، عن مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024م.

وكانت قرعة كأس الملك قد أسفرت عن مواجهة التعاون مع القادسية، والعروبة مع الوحدة، وضمك والقيصومة، والاتفاق مع جدة، والعين ضد الأهلي، والرياض مع الفيحاء، والحزم ضد العربي، والفيصلي ضد الطائي، والخلود مع الاتحاد، وأبها مع هجر، والشباب ضد الباطن، والفتح ضد الأخدود، والجبلين مع الهلال، والخليج مع العدالة، والنجمة ضد الرائد، وأحد مع النصر.



وتحدد موعد مباراة الشباب ضد الباطن، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر. ولقاء الجبلين والهلال، على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، في السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر، وفي نفس اليوم ستقام مباراة أحد والنصر على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في التاسعة مساءً.