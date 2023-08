تعرف على بنك الطاقة  Anker 737 ( PowerCore 24K )

البلاد : متابعات

إن بنك الطاقة أنكر 737 ( PowerCore 24K ) هو الاندماج النهائي بين القوة والراحة للمستخدمين الأذكياء في مجال التكنولوجيا. مع العلم أن سعة البطارية تبلغ 24000mAh و تضمن للمستخدم شحن ل جهاز أيفون 13 حتى خمس مرات أو يمكنك شحن جهاز ماك بوك أير M1 (2020) بينما لا يزال يمكنك شحن و توفير الطاقة لهاتفك الذكي أو أجهزة أخرى في نفس الوقت.

القوة الحقيقة أنه يدعم الشحن السريع 140 واط . تخيل أنه يمكنك توصيل جهاز ماك بوك أير 16 و مشاهدته ينشحن حتى 50% في 40 دقيقة فقط. كل هذه القوة تجدها في تصميم صغير سهل الحمل مما يجعله رفيقا مثاليا للجميع.

يمكن للمدمنين على العمل الاعتماد على بنك الطاقة. لأنه يحافظ على الأجهزة مشحونة خلال الأيام المزدحمة في العمل ما بين الرد على رسائل البريد الإلكتروني إلى الانتقال للانضمام إلى الاجتماعات عبر الإنترنت. هذا الشاحن المحمول صغير ولكنه قوي ، و يناسب العمال الذين ينغمسون بالعمل و المهتمين بزيادة إنتاجيتهم .

للطلاب أنكر 737 هو رفيق الدراسة. لأنه يحافظ على شحن الأجهزة أثناء الدراسة عن بعد والبحث والمهام الدراسية ، مما يوفر التعلم دون انقطاع. و بدون شعور العثور و البحث على منفذ أو كابل لشحن الأجهزة.

يحب العمال الذين يعملون عن بعد باور بنك أنكر737 PowerCore 24K لأنه مزيج مثالي للعمل من المنزل أو أماكن العمل المشترك أو حتى في رحلات إستكشافية أولمحبين العمل بعزلة في الطبيعة. مع بنك الطاقة هذا ، لا يتوقف عملك أبدًا ، بغض النظر عن مكان وجودك.

تم تصميم باور بنك 737 بجودة توقيع أنكر ويتميز بشاشة رقمية تعرض كل من الإخراج وقوة الإدخال ، إلى جانب وقت إعادة الشحن المقدر. والجدير بالذكر أنها تزود نفسها بالشحن بشكل أسرع سبع مرات تقريبًا من أجهزة الشحن التقليدية ، وإعادة الشحن بالكامل في 52 دقيقة فقط.

إن وجود الشواحن المحمولة مثل بنك الطاقة باور بنك أنكر 737 يغير اللعبة. قل وداعا للبحث على منفذ أو كابل لشحن الأجهزة. مع وجود منفذي With two USB-C ports and one USB-A port فإنه يناسب جميع أجهزتك ويحافظ عليها مستمرة.

قم بتمكين أجهزتك وتضخيم إنتاجيتك واحتضان حقبة جديدة من الشواحن المتنقلة مع بنك الطاقة باور بنك أنكر 737 فهو يجمع بين من القوة والابتكار والأناقة ، ليس مجرد شاحن ؛ إنه بيان استقلالية الطاقة الحديثة.