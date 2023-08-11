تمكين أكثر من 100 ألف مندوب توصيل للاستفادة من خدمات وقت اللياقة

الرياض : البلاد

وقّعت شركة لجام الرائدة في المملكة العربية السعودية، مذكرة تعاون استراتيجية مع تطبيق مرسول تهدف إلى تمكين أكثر من 100 ألف مندوب توصيل يعمل مع المنصة من الاستفادة من خدمات وقت اللياقة وممارسة الرياضة في مراكز متعددة على مدار 24 ساعة وفي أكثر من 7 مدن في المملكة.

يأتي هذا التعاون بين لجام ومرسول بعد دراسة شاملة لمتطلبات واحتياجات العاملين في قطاع التوصيل، واكتساب فهم عميق لفترات ممارسة أعمالهم وطبيعتها. وذلك من خلال تمكين وصولهم إلى مرافق اللياقة البدنية والمراكز الرياضية، تهدف لجام ومرسول إلى تعزيز الرفاهية ونمط الحياة لمندوبي التوصيل الذين يلعبون دورًا كبيرًا في قطاع خدمات التوصيل سريع النمو.

تسعى لجام من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية لدعم أهداف الصحة واللياقة البدنية لمندوبي التوصيل عبر منحهم الفرصة للحفاظ على نمط حياة نشط وإعطاء الأولوية لرفاهيتهم البدنية على الرغم من جداول عملهم المزدحمة. وتعكس الاتفاقية التزام الشركتين بالمساهمة في رفع جودة حياة المواطن والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في رفع نسبة المشاركة الرياضية والممارسة العامة لنمط حياة صحي.

وقال الأستاذ عدنان بن عبد الله الخلف، الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة: “يسعدنا أن نتعاون مع مرسول في اتفاقية التعاون الاستراتيجي هذه، التي نهدف من خلالها إلى تمكين مندوبي التوصيل الكادحين من الوصول إلى أحدث مرافق اللياقة البدنية، وتعزيز مستوى نشاطهم وصحتهم البدنية وسط إجراءات عملهم الصعبة. ونؤكد التزامنا بإحداث تأثير إيجابي وتوجيه المجتمع نحو أسلوب حياة صحيّ، وتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة يومياً”.

يأتي هذا التحالف ضمن إطار استراتيجية كلا الشركتين للمساهمة في دعم أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة، ويشكّل خطوة مهمة في خطط تعزيز الرفاه والصحة العامة، مما يجعل اللياقة البدنية في متناول جميع شرائح المجتمع.

بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع مرسول، تواصل لجام تخطي الحدود مع المشاريع المبتكرة التي تعزز مشهد اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، وتحافظ على التزامها بالمساهمة في صحة ورفاهية المجتمع مع تعزيز ثقافة أسلوب الحياة الصحي.