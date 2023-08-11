الرياض تستضيف المنتدى الدولي للرياضة والسلام

تستضيف مدينة الرياض- للمرة الأولى في تاريخها- المنتدى الدولي للرياضة والسلام الذي تنظمه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالتعاون مع منظمة الرياضة والسلام خلال الفترة 18-19 من أكتوبر المقبل في قصر الثقافة بحي السفارات.
ويهدف المنتدى الذي يقام بعنوان (الرياضة مفتاح السلام)، إلى تعزيز دور الرياضة كقناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية التي تؤدي إلى إرساء قيم السلام العالمي، وذلك لما تتمتع به الرياضة من قوة وتأثير كأداة اتصالية عالمية ولغة يتحدثها الجميع.
ويتضمن المنتدى الذي يُنظم بالتعاون مع مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، العديد من الجلسات التي تناقش الأحداث الرياضية الكبرى، وتمكين الرياضة النسائية ورؤية المملكة 2030 في جانبها الرياضي وبرنامج جودة الحياة، إضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية.
ورفع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من دعم سخي وغير محدود للقطاع الرياضي بالمملكة، أسهم في جعل المملكة الوجهة الأولى لاستضافة كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.
وتأسست منظمة الرياضة والسلام عام 2007 بواسطة رئيسها نجم الخماسي الحديث الأولمبي والعالمي جويل بوزو، وتحت رعاية أمير موناكو ألبرت الثاني، وهو حلقة وصل بين المنظمات الخيرية في العالم والمنظمات الرياضية بمختلف أنواعها كاللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، واللجان الأولمبية والبارالمبية الوطنية، والاتحادات الرياضية.
يذكر أن جميع مؤتمرات المنتدى الدولي للرياضة والسلام، أقيمت بإمارة موناكو بداية من المؤتمر الأول عام 2008م، باستثناء عام 2012م في سوتشي الروسية، وعام 2018م في جزيرة رودس اليونانية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م