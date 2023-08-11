الرياض تستضيف المنتدى الدولي للرياضة والسلام

البلاد- الرياض

تستضيف مدينة الرياض- للمرة الأولى في تاريخها- المنتدى الدولي للرياضة والسلام الذي تنظمه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالتعاون مع منظمة الرياضة والسلام خلال الفترة 18-19 من أكتوبر المقبل في قصر الثقافة بحي السفارات.