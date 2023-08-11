أكثر من 10.7 مليارات ريال مصروفات المنافع التأمينية في يوليو

جدة : البلاد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية لشهر يوليو الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، مشيرة إلى أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تجاوزت 78 مليون ريال، فيما بلغت المنافع المصروفة لفرع الأخطار المهنية أكثر من 15.5 مليون ريال.

وبينت المؤسسة في نشرتها الدورية الشهرية، أنه تم خلال الفترة من 1 – 31 يوليو 2023م إنجاز أكثر من 2.8 مليون معاملة إلكترونية، فيما بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للمؤسسة أكثر من 1.9 مليون زائر، بينما تخطى عدد المسجلين الجدد في البوابة حاجز الـ 124 ألف مستخدم.

وكشفت أن أكثر من 163 ألف عميل من مشتركين ومستفيدين وأصحاب عمل، استفادوا من قنوات خدمة العملاء المقدمة على مدار الساعة، حيث بلغ عدد المستخدمين لخدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 23.1 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة (واتس آب) أكثر من 12.7 ألف عميل، كما بلغت الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء عبر منصة (تويتر) أكثر من 20.6 ألف استفسار، فيما استقبلت المؤسسة أكثر من 72 ألف اتصال عبر مركز الاتصال، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المحادثات الفورية أكثر من ألف مستفيد، لافتةً إلى أن عدد محملي تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية بلغ أكثر من 128 ألف مستفيد جديد، في حين بلغ عدد المستخدمين لخدمة الإنسان الرقمي (أمين) أكثر من 33.9 ألف مستخدم.

ونوهت المؤسسة إلى مواصلة جهودها خلال شهر يوليو الماضي في مجال تعزيز مبدأ الالتزام والوقاية التأمينية، وتحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، مبينة أن إجمالي زيارات الالتزام التأمين بلغت أكثر من 11.8 ألف زيارة، في حين بلغت الزيارات الوقائية أكثر من 4.4 آلاف زيارة توعوية للمنشآت لنشر الوعي عن الصحة والسلامة المهنية، وبلغ عدد الورش واللقاءات الميدانية المقامة أكثر من 50 ورشة ولقاءً توعوياً، مشددة على جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل الفرق الميدانية للمؤسسة وفروعها بكافة مدن ومحافظات المملكة، والمتمثلة في التسجيل غير الحقيقي للمشتركين، ووضع عوائق أمام أدوات السلامة ، وعدم وجود سجل لإصابات العمل.

يذكر أن “التأمينات الاجتماعية” وفي إطار سعيها الإستراتيجي نحو التحول الرقمي بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، قد عملت على أتمتة كافة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العميل، لتمكينه من إنجاز كافة معاملاته بكل يسر وسهولة إلكترونياً وعلى مدار الساعة دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.