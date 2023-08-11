أخضر الطاولة يحقق 14 ميدالية في بطولة السعودية الدولية البارالمبية

الرياض- البلاد
حقق المنتخب السعودي لكرة الطاولة، نجاحًا باهرًا، حينما استطاع أن يجمع 14 ميدالية متنوعة في البطولة التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، تحت اشراف الاتحاد الدولي، في الفترة من 8 حتى 10 اغسطس 2023 على صالة وزارة الرياضة بالرياض.
وتألق أخضر الطاولة في مختلف الفئات، حيث استطاع أن يجمع 6 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، و6 ميداليات برونزية، حيث توجت اللاعبة مريم المريسل بالميدالية الذهبية في فئة الفردي وفئة الزوجي، فيما حقق اللاعب مناحي بن لبده واللاعب جزاء الشمري الميدالية الذهبية في فئة الزوجي. كما تمكنت اللاعبة غالية العنزي وزهراء آل طالع من الفوز بالميدالية الذهبية في فئة الزوجي المختلط.
وحصل الأخضر على ميداليات فضية متميزة، حيث تمكن الثنائي ابراهيم الحسن وراكان السالمي من الفوز بالميدالية الفضية في فئة الزوجي، وحقق اللاعب جزاء الشمري الميدالية الفضية في فئة الفردي.
وبالإضافة إلى ذلك، فاز اللاعبون عبدالرحمن باموسى ورامي سحاري وزهراء آل طالع وناصر سراج بالميداليات البرونزية في فئة الفردي، في حين نال الثنائي ثامر الحبشان ومريم المريسل الميدالية البرونزية في فئة الزوجي المختلط.
وحظي الأخضر بدعم كامل من مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برئاسة الدكتور عبدالله البار، إضافة للعمل الكبير والجهود المبذولة من الجهاز الإداري والجهاز الفني للمنتخب السعودي الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج المميزة، بقيادة الدكتور ماجد السليمان مستشار الاتحاد، والإداري ماجد المسيند، تحت إشراف المدير الفني حسام الشوبري ومدربي الفريق هشام عبدالعال، زهراء الغرابي، مهيد الشمري، وفرحان الملا.