“عقارات الدولة” تطرح 50 فرصة استئجارية للجهات الحكومية

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح 50 فرصة استئجارية للجهات الحكومية عبر منصّة انتفاع، بمساحات وشروط فنية متنوّعة وفقاً لكل فرصة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.

وجاءت هذه الفرص في 9 مناطق حول المملكة، منها 23 فرصة في منطقة الرياض، و6 فرص لكل من مكة المكرمة، وحائل، و5 أخرى في المنطقة الشرقية، وكذلك 4 فرص في المدينة المنورة، إضافة إلى 3 فرص منطقة عسير، وواحدة لكل من الحدود الشمالية، وجازان، والقصيم.

ودعت الهيئة الراغبين في الدخول للمنافسة على هذه الفرص زيارة منصّة انتفاع على الرابط www.entifa.sa وتحميل كراسة الشروط والمواصفات لاستئجار عقار للجهات الحكومية لكل فرصة قبل انتهاء موعد التقديم المحدّد لكل فرصة.