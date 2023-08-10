” شاهين” تتوج بالشوط الرئيس في ختام الـ “جذاع”

متابعة – هاني البشر

حققت المطية “شاهين” لمالكها سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين لقب الشوط الرئيس من اليوم العاشر من المهرجان، وفي ختام منافسات فئة “جذاع” في اليوم العاشر من المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي وثالث أفضل توقيت زمني في المنافسة بزمن وقدره 7:53.687 دقيقة.

وانطلقت فعاليات المهرجان في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.

من جهته، حققت المطية “الذيبه” لمالكها الإماراتي عبد العزيز سيف الكتبي التوقيت الأفضل في ختام منافسات، حيث نجحت في خطف المركز الأول في الشوط السابع خلال الفترة المسائية وبزمن وقدره 7:50.138 دقيقة وبمسافة (5 كيلو مترات)، فيما حققت المطية “خزام” لمالكه سلمان محمد العجمي المركز الثاني بزمن وقدره 7:51.623 دقيقة وبمسافة (5 كيلو مترات).

وأقيم اليوم وأمس في منافسات فئة جذاع (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية 38 شوطا، قطعت من خلاله المطايا اليوم 190 كيلو مترا، مسافة كل شوط (5 كيلو مترات)، شارك فيها 899 مطية، بواقع 477 مطية في اليوم الأول، و422 مطية في اليوم الثاني.