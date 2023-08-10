القادسية يستحوذ على فريق” المتحد النسائي” لكرة القدم

الدمام- البلاد

أكمل نادي القادسية استحواذه الرسمي على فريق المتحد النسائي، أحد أندية الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات، ليكون ممثل القادسية في الدوري النسائي بالموسم المقبل.

وسوف تعمل إدارة القادسية خلال الفترة المقبلة على استقطاب لاعبات محليات وأجنبيات؛ لتطعيم الفريق بعناصر تتمتع بالخبرة.

وقدّم فريق المتحد نفسه بشكل قوي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، حيث حصلت خلود صالح على جائزة أفضل حارسة مرمى في دوري الدرجة الأولى للسيدات بالموسم الماضي.

كما قدم المتحد نفسه بشكل مثالي في بطولة الصالات السعودية للسيدات موسم 2023م، معتمدًا على ذات اللاعبات اللاتي يلعبن على الملاعب العشبية، وفي مقدمتهن المهاجمة البحرينية هاجر الأنصاري. كما يمتلك الفريق أكثر من 19 لاعبة، بالإضافة إلى الطاقم الإداري.

وتتطلع إدارة نادي القادسية إلى تعزيز الكرة النسائية، والمنافسة على البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة للفرق النسائية، بعدما أصبح ثاني فرق المنطقة الشرقية في دوري السيدات إلى جانب فريق شعلة الشرقية، ويشارك في الدوري فرق” النصر والهلال والشباب والرياض، حيث تمثل أندية العاصمة، وفريقان من جدة هما الأهلي والاتحاد لتكتمل فرق الدوري الثمانية.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت تصعيد فريق المتحد وصيف دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2022-2023، ليحل بديلًا لليمامة في الدوري الممتاز للموسم المقبل 2023-2024 بعد استحواذ نادي الشباب عليه.