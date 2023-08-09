موجز اقتصادي

أضخم مركز

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بذراعها الاستثماري شركة وادي مكة العقارية، إحدى شركات وادي مكة للتقنية عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء أضخم مركز تسوق تجاري بمدينة مكة المكرمة. وأبانت الشركة أن الفرصة الاستثمارية ستقع خارج حدود الحرم على أرض فضاء منبسطة بمساحة تفوق أكثر من 100 ألف متر مربع بحي الشرائع.

مخالفات عقارية

كشفت الهيئة العامة للعقار عن ضبطها ومعاجلتها لـ (3500) إعلان عقاري مخالف، إضافةً إلى تلقيها (2057) بلاغًا، وذلك منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية ، شملت عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية.

تقرير المنافسة

نشرت الهيئة العامة للمنافسة تقريرها السنوي للعام 2022م، متضمناً أبرز أعمال وجهود الهيئة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها في الأسواق. وتناول التقرير التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية خلال العام، كما استعرض جهودها في إنفاذ نظام المنافسة، مشيرا إلى استقبال 316 طلباً للتركز الاقتصادي، ومعالجة 125 شكوى.