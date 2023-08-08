محافظ جدة يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية بجامعة الملك عبدالعزيز

جدة : البلاد

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, اليوم، عدداً من المشاريع بجامعة الملك عبدالعزيز بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، اشتملت على مشروع توسعة المستشفى الجامعي لطب الأسنان، ومشروع معامل علوم الأشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، إضافة لمشروع توسعة مركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وفور وصول سموه افتتح مشروع توسعة مدخل كبار الزوار بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن المشروع الذي تزيد مساحته الإجمالية عن 1200 متر مربع، ومجهز بكافة المرافق والأنظمة الحديثة، ويحتوي على قاعة متعددة الاستخدام مخصصة لكبار الزوار مساحتها 900 متر مربع، كما يحتوي على مساحة إضافية للمناسبات الخارجية في سطح المبنى، تتميز بإطلالة جميلة على مرافق الجامعة المحيطة و المسطحات الخضراء.

عقب ذلك تجوّل سموه في مشروع المبنى الجديد لتوسعة مستشفى الأسنان, أول مستشفى حكومي متخصص في صحة الفم والأسنان على مستوى منطقة مكة المكرمة، ويحتوى المبنى الجديد على 107 عيادات أسنان في جميع التخصصات، ويضم غرفة عمليات كبيرة وغرفتي عمليات صغيرة، وغرفة إفاقة وعناية مركزة، وغرف تنويم للمرضى لمناظرة وعلاج الحالات الحرجة وحالات السرطان المتعلقة بالوجه والفكين والتشوهات المتعلقة بها، ويوفر المستشفى محاكاة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 480 متدربا، ويُعد من أولى المراكز المعتمدة للتدريب لبرامج البورد السعودي في جميع تخصصات طب الأسنان.

بعد ذلك استمع سموّه لشرح عن مشروع معامل علوم الأشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز, والذي يعدّ الأول من نوعه في كلية تعليمية على مستوى المملكة، إذ تم تجهيزه بمجموعة من أحدث أجهزة التصوير الطبية والتقنية بمواصفات إكلينيكية وبحثية وتعليمية متقدمة، ويهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات في المجال لتطبيق التعليم بالمحاكاة العملية، وللإبداع في الأبحاث العلمية للسعي نحو تشخيص مبكر للأمراض المستعصية، إلى جانب تقديم خدمة مجتمعية تشخيصية واستثمارية ، حيث يتوقع أن يستفيد منه أكثر من 312 طالبا وطالبة سنوياً لمراحل البكالوريوس والماجستير, بالإضافة للاستفادة البحثية لمجموعة من الباحثين في الجامعة في مجموعة من التخصصات الصحية والتقنية والعلمية من كليات الجامعة المختلفة.

وأعربت الدكتورة النعيم عن شكرها للقيادة الرشيدة على ما تحظى به الجامعة من دعم متواصل، مؤكدة استمرار الجامعة في المشاريع والبرامج التي تحقق خطتها الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة, حيث يجري الإشراف والتطوير على 25 مشروعاً داخل المدينة الجامعية.