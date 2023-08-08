مانشستر سيتي “يسبق” برشلونة ويؤمّن برناردو سيلفا

زعمت وسائل إعلام أن مانشستر سيتي قد اتفق بشكل نهائي مع نجمه البرتغالي برناردو سيلفا على تجديد عقده، ما قطع الطريق على نادي برشلونة.

ينتهي تعاقد الـ”سكاي بلوز” مع سيلفا صيف 2025، ويهدف النادي الشمالي إلى تمديد بقاءه وإبرام عقد جديد مُحسّن، على إثر مستوياته المميزة.

ساهم سيلفا بشكل ملحوظ في حصد مانشستر سيتي الثلاثية الموسم الماضي، وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويهدف برشلونة -بطل إسبانيا- إلى التعاقد مع سيلفا (28 عامًا) لكن يبدو أن مانشستر سيتي قد اتخذ خطوة استباقية وأقنع اللاعب بتمديد عقده.

حسب شبكة سكاي سبورتس (Sky Sports) فإن سيلفا -صاحب 82 مباراة دولية- وافق على تمديد عقده مع بطل إنجلترا لمدّة 5 سنوات قادمة.

مانشستر سيتي خسر بالفعل اثنين من أبرز نجومه هذا الصيف، وهما رياض محرز وإلكاي غوندوغان، اللذين انتقلا إلى الأهلي السعودي وبرشلونة تواليًا.

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