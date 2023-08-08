 غدًا.. انطلاق منافسات “جذاع” في مهرجان ولي العهد للهجن

متابعة – هاني البشر

تنطلق غداً الأربعاء، منافسات فئة “جذاع” ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي ولمدة يومين، حيث تعد إحدى الفئات المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان الذي يختتم في السابع من سبتمبر المقبل.

وانطلقت فعاليات المهرجان في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وينظمه الاتحاد السعودي للهجن.

وستخوض فئة الجذاع 38 شوطًا في اليوم التاسع والعاشر من المهرجان، بحيث تقطع خلاله المطايا 190 كيلو مترًا، مسافة كل شوط (5 كيلو مترات) على مدار يومين في فترتين؛ صباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحاً، ومسائية في تمام الساعة: 3.00 عصرًا.

وكان الاتحاد السعودي للهجن، قد أعلن عن زيادة في قيمة الجوائز المالية بعد رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد من مليون ريال، إلى مليون وسبع مائة وخمسين ألف ريال، لتفوق قيمة الجوائز أكثر من 57 مليون ريال، تتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحليين والدوليين.