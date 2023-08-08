إطلاق مبادرة تحدي الابتكار لدعم الشباب

البلاد : متابعات

أطلق المركز الوطني للمسؤولية والدراسات مبادرة “تحدي الابتكار” بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستمر خلال الشهر الجاري، بهدف دعم المشاريع وتحفيز الابتكار لدى الشباب والفتيات.

وتسعى المبادرة إلى تهيئة جيل رائد مبتكر في المجالات متعددة منها التقنية والبرمجيات والأمن السيبراني والريادة الاجتماعية، في ظل تركيز رؤية السعودية 2030 على أهمية قطاع الابتكار والمعرفة كونه محركاً رئيساً للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وتهيئة كوادر شابة تساعد في ابتكار مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة، سيتم العمل عليها عبر أربعة مسارات هي توليد المشاريع والاستشارات الفردية وعرض المشاريع وتجويدها وتكريم الفائزين.

وتعمل المبادرة على استضافة الشباب من أصحاب الشغف والمختصين والخبراء لخلق أجواء من التفاعل والابتكار وتوليد أفكار ريادية متميزة قابلة للتنفيذ أو تطويرها وترشيحها عبر لجنة تحكيم إضافة إلى تكريم المشاريع الإبداعية والمتميزة منها.

وتأتي شراكة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المبادرة من منطلق دعمها وتمكينها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والأفكار المتميزة، لمساعدة أصحاب المشاريع في الوصول لأهدافهم الريادية وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم.