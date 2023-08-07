إصابة “صادمة” لنجم ريال مدريد الجديد أردا غولر

أصيب التركي أردا غولر (18 عامًا) بعد أيام قليلة من انضمامه إلى ريال مدريد، حيث سيغيب لأسابيع عديدة قبل أن يتمكّن من المشاركة مع فريقه الجديد.

ريال مدريد نجح في الفوز بخدمات اللاعب بعد منافسة مع خصمه برشلونة، ودفع 20 مليون يورو إلى فنربخشة، ليؤمّن اللاعب بعقد إلى صيف 2029.



وبعد أيام من انضمامه لـ”لوس بلانكوس” أصيب غولر في المفصل الغضروفي للركبة، ويشير طبيب المنتخب التركي محمد بينيت إلى أن الأمر خطير بالفعل.



وقال بينيت حسبما نقلت يومية سبورت (Sport) الإسبانية: “لقد تعاقد ريال مدريد مع غولر وهو يعلم أن اللاعب لديه إصابة مزمنة وخطيرة في الركبة”.



يضيف: “التمزق الغضروفي في ركبة اللاعب، من النوع الذي يزيد مع الوقت كلما أصيب اللاعب في نفس المكان، وقد يتسبب في إعاقة جسدية”.



يختتم بينيت: “ريال مدريد فضّل عدم خسارة موهبة مثل غولر وبالتحديد لمنافسه اللدود برشلونة.. النادي الملكي غامر بالفعل في هذه الصفقة”.

شاهد أهداف ومهارات أردا غولر