معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني يدعم المؤسسات بالسعودية بدورة تدريبية لقادة الأمن السيبراني في الرياض

الرياض : البلاد

أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في مجال التدريب والاعتماد للأمن السيبراني، عن برنامجه التدريبي المقبل SANS Riyadh Cyber Leaders 2023 والذي يعقد في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس 2023 في فندق جي دبليو ماريوت الرياض. صممت هذه الدورة التدريبية المكثفة في ظل التعقيد المتزايد في مشهد التهديدات السيبراني، وتهدف لتمكين قادة الأمن من إدارة المخاطر وتشكيل وقيادة فرق الأمن ذات الفعالية العالية، ووضع الاستراتيجيات الاستباقية الفعالة.

ويذكر أن الحكومة السعودية والعديد من المؤسسات الخاصة تستثمر مبالغ جمة في تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني ورفع الوعي بالتهديدات السيبرانية وتطبيق السياسات والأنظمة التي من شأنها تعزيز قدرات الأمن السيبراني بالمملكة. وفي الشهر الماضي، حصلت السعودية على المركز الثاني ضمن المؤشر العالمي للأمن السيبراني CGI ، ما يعدّ شهادة على جهود المملكة الفعالة في بناء منظومة مستدامة للأمن السيبراني. إلا أن التهديدات السيبرانية تزداد تعقيدًا وانتشارًا مع الوقت، ما يفرض على الحكومات والمؤسسات والأفراد البقاء متقدمين على المجرمين والمهاجمين.

في هذا السياق قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “مع ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية وازدياد تعقيدها، يصبح من الضروري للمؤسسات أن تعمل على إرساء ثقافة الوعي بالأمن السيبراني. وفي حال وقوع خرق للأمن السيبراني فلا بد للقادة أن يكونوا قادرين على الاستجابة بسرعة وفعالية لتقليل الخسائر وضمان استمرارية الأعمال.”

وأضاف: “وهنا يعدّ التدريب مطلبًا في غاية الأهمية لتطوير القادة المتمكنين ممن يستطيعون حماية المؤسسات من التهديدات وإدارة المخاطر ومواءمة جهود الأمن مع أهداف الأعمال. ومن المهم فهم المخاطر ليتسنى للقادة اتخاذ القرارات الصائبة حول توزيع المواد وتحديد أولويات الأمن، كما إن على قادة الأمن السيبراني مواءمة مبادراتهم الأمنية مع أهداف الأعمال على نطاق واسع، كي يعرفوا كيفية اتخاذ القرارات التي تسهم في نجاح المؤسسة ككل.”

ويتضمن البرنامج التدريبي SANS Riyadh Cyber Leaders 2023 وحدتين تدريبيتين بقيادة خبراء وممارسين معتمدين في القطاع. يقدم وحدة MGT512: أساسيات قيادة الأمن للمدراء المدرب بريان فنتورا، حيث يعلم المشاركين كيفية التوصيل الفعال للمفاهيم التقنية المعقدة إلى جمهور من الأشخاص المختصين وغير المختصين، والتعاون مع الأقسام المختلفة وكيفية التخطيط المناسب وإدارة مشاريع ومبادرات الأمن. أما وحدة MGT514: التخطيط الاستراتيجي للأمن والسياسات والقيادة فيقدمها مارك ويليامز، وتهدف إلى منح القادة فهمًا واضحًا للأدوات والمهارات اللازمة لإغلاق الفجوة بين طواقم الأمن والقيادة العليا عبر التخطيط الاستراتيجي لكيفية وضع وإدارة برامج الأمن الفعالة.

واختتم بلطه جي حديثه قائلًا: “هناك نقص كبير في أعداد المختصين المؤهلين في مجال الأمن السيبراني ممن يمتلكون القدرات القيادية، ويمكن لبرنامج SANS Riyadh Cyber Leaders لقادة الأمن أن يساعد في إغلاق تلك الفجوة عبر تدريب الأفراد القادرين على قيادة الفرق واتخاذ القرارات الصائبة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية بيانات مؤسساتهم.”

يعقد البرنامج من الساعة 9:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً (باستثناء يوم 20 أغسطس حيث يبدأ من الساعة 8:30 صباحًا إلى 5:00 مساءً بالتوقيت القياسي العربي). ويقدم معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني صيغ التدريب الحضوري والافتراضي عبر الإنترنت، ما يتيح للمشاركين اختيار الوسيلة التي تناسب جدولهم وتفضيلاتهم.