الرياضة

الشرطة يضرب السد برباعية ويعبر لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1445 هـ       5 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

نجح فريق الشرطة العراقي في حجز مقعده في نصف نهائي  بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بعد فوزه المستحق على نظيره السد القطري برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

تقدم أكرم عفيف للسد من ركلة جزاء في الشوط الأول، وسرعان ما تعادل أمير صباح للشرطة بقذيفة صاروخية، وفي الشوط الثاني من اللقاء، تقدم  اللاعب إسو رستم لفريق الشرطة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد رجوع حكم المباراة لتقنية (الفار)، ثم عزز اللاعب أحمد فرحان النتيجة للشرطة بالهدف الثالث بعد مجهود فني رائع، فيما أحرز اللاعب إسو رستم  الهدف الرابع للشرطة والثاني له في اللقاء، بعدها قلص أكرم عفيف النتيجة لفريق السد بإحرازه الهدف الثاني؛ لينتهي اللقاء بفوز الشرطة 2/4.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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