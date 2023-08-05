الشرطة يضرب السد برباعية ويعبر لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق الشرطة العراقي في حجز مقعده في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بعد فوزه المستحق على نظيره السد القطري برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
تقدم أكرم عفيف للسد من ركلة جزاء في الشوط الأول، وسرعان ما تعادل أمير صباح للشرطة بقذيفة صاروخية، وفي الشوط الثاني من اللقاء، تقدم اللاعب إسو رستم لفريق الشرطة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد رجوع حكم المباراة لتقنية (الفار)، ثم عزز اللاعب أحمد فرحان النتيجة للشرطة بالهدف الثالث بعد مجهود فني رائع، فيما أحرز اللاعب إسو رستم الهدف الرابع للشرطة والثاني له في اللقاء، بعدها قلص أكرم عفيف النتيجة لفريق السد بإحرازه الهدف الثاني؛ لينتهي اللقاء بفوز الشرطة 2/4.
الهدف الأول للسد ⚽#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/Kl0oWreohT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
الشرطة يعود بهدف رائع 🔥#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/UnH0k9yIrU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
الشرطة يضيف الهدف الثاني ⚽️#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/xkoBrHDWHd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
هدف ثالث للشرطة العراقي🚀#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/gQy9Bn1lEh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
الشرطة يضيف الهدف الرابع 🔥#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/qFyB1zFgue
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023