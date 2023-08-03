الرياضة

النصر يرافق الشباب لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.. والزمالك يغادر

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1445 هـ       3 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريق النصر للتعادل مع نظيره الزمالك المصري، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

تأهل نادي النصر بتلك النتيجة، إلى الدور الثاني من البطولة رفقة نادي الشباب، بينما ودع الزمالك البطولة من دور المجموعات.

وارتفع رصيد لنصر إلى النقطة الخامسة ليحتل المركز الثاني، خلف الشباب الذي حقق فوزًا صعبًا على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الليوث إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة. وسيلتقي النصر في ربع النهائي مع الرجاء المغربي، فيما سيواجه الشباب نظيره الوحدة الإماراتي.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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