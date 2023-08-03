النصر يرافق الشباب لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.. والزمالك يغادر

متابعة- محمود العوضي
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريق النصر للتعادل مع نظيره الزمالك المصري، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.
تأهل نادي النصر بتلك النتيجة، إلى الدور الثاني من البطولة رفقة نادي الشباب، بينما ودع الزمالك البطولة من دور المجموعات.
وارتفع رصيد لنصر إلى النقطة الخامسة ليحتل المركز الثاني، خلف الشباب الذي حقق فوزًا صعبًا على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الليوث إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة. وسيلتقي النصر في ربع النهائي مع الرجاء المغربي، فيما سيواجه الشباب نظيره الوحدة الإماراتي.