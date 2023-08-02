حملة “أجواء الصيف” من “بيجو لايف”

دبي : البلاد

تستعد “بيجو لايف” Bigo Live، المنصة الرائدة للتواصل الاجتماعي عبر البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاصطحاب مستخدميها في رحلة مليئة بالمرح والانتعاش بعيداً عن حرّ الصيف، وذلك من خلال إطلاق حملة “أجواء الصيف مع بيجو” الأخاذة، والأحدث من نوعها، والتي تم تصميمها خصيصاً لمجتمع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم الحملة، المستلهمة من أجواء الصيف المنعشة، تجربة مثيرة مليئة بالأنشطة والفعاليات ذات الطابع الصيفي والجلسات التفاعلية، مما يعزز أواصر الترابط والتواصل في أوساط هذا المجتمع النابض بالحيوية.

وتأتي حملة “أجواء الصيف مع بيجو” من “بيجو لايف” Bigo Live كالنسيم المنعش الذي يخفف من وطأة حرارة الصيف، وتدعو المستخدمين كافة للانطلاق في رحلة افتراضية من التجارب التي لا تُنسى، بصرف النظر عن خطط سفرهم. وفي ظل توقعات بارتفاع حجم الحركة السياحية الدولية في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط بنسبة 36 في المائة خلال الفترة بين يونيو وأغسطس مقارنة بالعام السابق، تسعى “بيجو لايف” Bigo Live إلى إنشاء منصة ديناميكية تتماشى مع حجم الإقبال الهائل على السفر الصيفي وتبرز روعة هذا الموسم النابض بالحياة. كما يأتي طرح هذه الحملة بهدف توفير فعاليات ترفيهية مذهلة ومحتوى جذاب وعلاقات تواصل ملهمة تجمع المستخدمين معاً من جميع أنحاء المنطقة.

يشار إلى أن حملة “أجواء الصيف مع بيجو” كانت قد انطلقت من منتصف شهر يوليو وستستمر حتى نهاية أغسطس 2023 على منصة “بيجو لايف” Bigo Live وتزخر بالعديد من الأنشطة المثيرة، بما فيها:

1- اتجاهات الموضة مع “سوبر سيسترز”

بالتعاون مع اثنتين من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرين، “سوبر سيسترز” (لين محمد ولانا محمد)، ستعرض “بيجو لايف” Bigo Live آخر وأحدث صيحات الموضة لهذا العام. سيشارك هذا الثنائي المبدع والنابض بالحياة تصوراتهما القيّمة حول اتجاهات الموضة وستقدمان نصائح متخصصة حول طرق العناية بالصحة واتباع النظام الغذائي الأمثل خلال موسم الصيف. إنه الوقت المناسب اليوم للحفاظ على أناقتكم والظهور بالإطلالة التي لطالما تطمحون إليها خلال أشهر الصيف الحارّة.

2. شاركوا قصص رحلات سفركم الصيفية

تدعو “بيجو لايف” Bigo Live صانعي المحتوى المتحمسين للانطلاق في رحلات افتراضية، واصطحاب مشاهديهم إلى وجهات عطلات تحبس الأنفاس ومغامرات لا تُنسى. ومن خلال البث المباشر، سيتمكن صانعو المحتوى عبر البث المباشر والمشاهدون من سرد أروع قصص رحلات سفرهم الفريدة والمشوقة، وتقديم نصائح السفر، وإتاحة فرصة استكشاف المعالم السياحية الأخاذة لوجهات العطلات الصيفية، مما يعزز لديهم الشعور بالترابط والمشاركة المجتمعية.

3. انضموا إلى عارضة الأزياء السعودية “روز” (Model_Roz) للتعرف على آخر اتجاهات الأزياء

يشكل تعاون “بيجو لايف” Bigo Live مع عارضة الأزياء السعودية “روز” (Model_Roz) واحداً من أبرز فعاليات الحملة. وتستعد “روز”، التي وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 10 ملايين، لاصطحاب جمهورها في جولة أخاذة للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الأوروبية ومشاركة الأفكار حول الموضوعات الموسمية التي من المؤكد أنها ستكون محط اهتمام وإلهام جميع متابعيها.

وتعليقاً على الحملة، قال المتحدث بإسم “بيجو لايف” Bigo Live، “من دواعي سرورنا إطلاق حملة “أجواء الصيف مع بيجو” لتوفير أجواء من المتعة والترفيه لكافة مستخدمينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالنظر إلى ما تزخر به المنطقة من تراث ثقافي غني، إلى جانب كونها وجهة مفضلة للاحتفالات الصيفية، فنحن نهدف من خلال هذه الحملة إلى تعزيز التواصل والتقارب بين مختلف فئات مجتمعنا، وذلك من خلال طرح الأنشطة التفاعلية والتجارب الجذابة التي تعكس جوهر الصيف الحقيقي. كما تُبرز الحملة التزام “بيجو لايف” Bigo Live الراسخ بإنشاء مجتمع يزدهر فيه الإبداع ويعزز علاقات التواصل ويتيح تجارب لا حدود لها. نحن على يقين بأن روعة الصيف لا تقتصر على الزيارة الفعلية لمختلف الأماكن السياحية وحسب، بل تشمل أيضاً علاقات التواصل النابضة بالحياة التي نتمكن من تأسيسها وتوطيدها، والذكريات التي نختزنها وأجواء الفرح الذي نتشاركها. لقد حان الوقت للاستمتاع بأشعة الشمس وأحلى لحظات موسم الصيف الأخاذ على “بيجو لايف” Bigo Live!”

وباعتبار أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعيش أجواء الصيف المنعش والنابض بالحياة، فإن حملة “أجواء الصيف مع بيجو” من “بيجو لايف” Bigo Live تبرز اليوم كعامل أساسي في تغيير قواعد اللعبة، حيث توفر للمستخدمين منصة تفاعلية وجذابة للاحتفال بطابع هذا الموسم الأخاذ. ولهذا، سواء كان الأمر يتعلق بمشاركة قصص رحلات السفر الصيفية الممتعة، أو التعرف على آخر اتجاهات الموضة، بإمكان مستخدمي المنصة الآن الاستمتاع بتجربة صيفية غامرة لا مثيل لها. ومن خلال حملة “أجواء الصيف مع بيجو”، تستطيع “بيجو لايف” Bigo Live بلورة رؤيتها المتمثلة في تمكين الأفراد من التعبير عن أنفسهم والاحتفال بالتنوع وعيش أروع اللحظات. إننا إذ نعيش أشهر الصيف الرائعة في هذه الرحلة الأخاذة، تدعو المنصة المستخدمين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للالتقاء والتواصل معاً والمشاركة في تجربة احتفال صيفي لا تُنسى تُبرز الجوهر الحقيقي لعائلة “بيجو لايف” Bigo Live العالمية.