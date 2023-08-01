بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة للحج المقبل

البلاد – جدة

استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية، رأس سموه اجتماع اللجنة المركزية للحج، الذي تخلله استعراض إيجابيات حج عام 1444 هــ، والملاحظات المرصودة، وناقشت اللجنة التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445هــ، ومباشرة تنفيذ المشاريع والإجراءات التطويرية والانتهاء منها قبل الموسم المقبل، وضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة، وتلافي الملاحظات المرصودة خلال حج 1445هــ.

كما استعرض الاجتماع أبرز ماتحقق خلال حج العام المنصرم، ومن ذلك سلامة الحجاج بشكل عام، وخلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض- ولله الحمد- كذلك توفر كافة الخدمات للحجاج في جميع المواقع، والتنسيق العالي بين كافة الجهات لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه المطلوب، وسرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.