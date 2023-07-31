الوحدة الإماراتي يتخطى شباب بلوزداد ويتأهل لدور الـ 8 في كأس الملك سلمان للأندية

متابعة- محمود العوضي
حسم فريق الوحدة الإماراتي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد تحقيقه فوزه الثاني أمام شباب بلوزداد الجزائري اليوم الاثنين بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في أبها.
بتلك النتيجة، وصل الوحدة إلى النقطة السادسة ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة. بينما ظل شباب بلوزداد في المركز الرابع والأخير دون نقاط بعد الهزيمة الثانية له في البطولة.
وكانت الجولة الأولى، قد شهدت فوز الوحدة على الكويت الكويتي، وخسارة شباب بلوزداد من الرجاء المغربي.
يذكر أن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ستستكمل بمباراة الرجاء مع الكويت التي تقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين.
قذيفة رائعة من بوقرة تسكن الشباك 🚀 ⚽#الوحدة_الإماراتي_شباب_بلوزداد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/FzvhBBiD1T
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
جوانكا يضيف الهدف للثاني للوحدة الإماراتي⚽️#الوحدة_الإماراتي_شباب_بلوزداد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/boc4woaqZE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
نهاية الشوط الأول بتقدم الوحدة الإماراتي.
الوحدة الإماراتي 1 × 0 شباب بلوزداد#الوحدة_الإماراتي_شباب_بلوزداد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/MlWCggyeQY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023