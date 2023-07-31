الرياضة

الوحدة الإماراتي يتخطى شباب بلوزداد ويتأهل لدور الـ 8 في كأس الملك سلمان للأندية

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1445 هـ      31 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
حسم فريق الوحدة الإماراتي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد تحقيقه فوزه الثاني أمام شباب بلوزداد الجزائري اليوم الاثنين بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في أبها.

بتلك النتيجة، وصل الوحدة إلى النقطة السادسة ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة. بينما ظل شباب بلوزداد في المركز الرابع والأخير دون نقاط بعد الهزيمة الثانية له في البطولة.

وكانت الجولة الأولى، قد شهدت فوز الوحدة على الكويت الكويتي، وخسارة شباب بلوزداد من الرجاء المغربي.

يذكر أن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ستستكمل بمباراة الرجاء مع الكويت التي تقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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