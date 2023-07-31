أمانة جدة تضبط معملاً للتبغ داخل سكن عمال

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، موقعا لتخزين وإنتاج منتجات ” التبغ ” مجهولة المصدر تديره عمالة بحي السلامة ، وذلك خلال حملاتها الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد موقع بحي “السلامة” لتصنيع المعسل باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر، حيث جرى مصادرة 10 أطنان من “الجراك” كما عُثر في الموقع على 11.000 من السجائر , وتم مصادرتها من قبل الجهة المعنية.

وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين , مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.