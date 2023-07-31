المحليات

أمانة جدة تضبط معملاً للتبغ داخل سكن عمال

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1445 هـ      31 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، موقعا لتخزين وإنتاج منتجات ” التبغ ” مجهولة المصدر تديره عمالة بحي السلامة ، وذلك خلال حملاتها الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية .

 وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد موقع بحي “السلامة” لتصنيع المعسل باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر، حيث جرى مصادرة 10 أطنان من “الجراك” كما عُثر في الموقع على 11.000 من السجائر , وتم مصادرتها من قبل الجهة المعنية.

 وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين , مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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