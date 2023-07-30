وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث تعزيز التعاون بين المملكة وسويسرا وسلوفاكيا

الرياض : البلاد

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكل من سويسرا وجمهورية سلوفاكيا، وذلك خلال لقائه سفيري البلدين لدى المملكة.

واجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، مع سفيرة الاتحاد السويسري لدى المملكة ياسمين شاتيلا زفالن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية والتجارية، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه، بسفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، حيث بحثا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.