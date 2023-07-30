مقتل 40 شخصاً وإصابة 130 في انفجار بباكستان

البلاد : وكالات

قالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 130 في انفجار وقع في أثناء تجمع سياسي بإقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد اليوم الأحد ودان وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري الحادث المؤسف.

وأضافت الشرطة أن الهجوم عمل انتحاري.

وقال الشرطي نظير خان لرويترز “نظمت جمعية علماء الإسلام تجمعا للعمال في بلدة خار في باجور قتل فيه 40 شخصا وأصيب أكثر من 130”.

وأضاف أن حالة الطوارئ أُعلنت في مستشفيات باجور والمناطق المجاورة حيث نقل معظم المصابين.

وقال بلال فيضى مسؤول الإنقاذ إن العديد من الجرحى في حالة حرجة مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع بصورة أكبر .

وأدان رئيس حزب الشعب الباكستاني ووزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري اليوم الأحد بشدة الانفجار، وأعرب عن حزنه وأسفه للحادث وقدم تعازيه للأسر الثكلى، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وطالب زرداري الحكومة الاتحادية وحكومة خيبر بختونخوا بمحاسبة الجناة.

وقال بيلاوال إن هناك حاجة للقضاء على مخططي الإرهاب.