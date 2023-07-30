فطحل” أول أبطال كأس شبرا.. و”وايلد ريذم” يُتوَّج بكأس نادي سباقات الخيل

‎مجموع جوائز سباقات الحفل الـ24 يتخطّى مليون ريال

‎جائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة من نصيب “باجرة”

الطائف- محمد الجليحي

‎تُوِّجَ الجواد “فطحل”، المملوك لعبد الرحمن عبدالله المخضوب، بكأس شبرا، مساء السبت، ضمن موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز، بالحوية.

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وحقّق “فطحل”، الذي قاده الخيّال عادل الفريديّ ودرّبه المدرّب عبد العزيز الحزابيّ، الفوز بالكأس، إثر فوزه بالشوط الثامن من الحفل الـ٢٤ للموسم، قاطعًا مسافة ١٢٠٠ متر، في ١:١٥.٥٣ دقيقة.

‎وتعدّ كأس شبرا إحدى الكؤوس المستحدثة هذا العام في الموسم، وجاء شوطُها مفتوح الدرجات. ووصل مجموع جوائز الحفل إلى ١.٠٧٠.٠٠٠ ريال، بينها ١٥٠ ألفًا لشوط كأس شبرا، ومثلها لشوط كأس نادي سباقات الخيل، ما جعلهما السباقين الأغلى في الحفل.

‎وفاز الجواد “وايلد ريذم”، المملوك لمشعل محسن المطيريّ، بكأس نادي سباقات الخيل، بعدما حسم سباق الشوط التاسع الأخير من الحفل نفسه، والذي بلغت مسافته ٢٤٠٠ متر، قطعها الجواد الفائز في ٢:٤٥.٢٠ دقيقة، مع الخيّال أحمد الأزهري، وبإرشاد المدرب مشعل المطيريّ.



‎وتمكّنت الفرس “باجرة”، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، من الفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، والتي كانت عنوان المنافسة في الشوط السابع من الحفل.

‎وتَحقّق انتصار “باجرة”، في الشوط مفتوح الدرجات، على مسافة ٢٤٠٠ متر مع الخيّال كاميلو أوسبينا والمدرّب أحمد محمود، في زمن قدره ٢:٤٥.٨٣ دقيقة. وسلّم الأستاذ خالد العشريّ، المشرف على الموسم، الكأسين والجائزة.

‎واشتمل الحفل الـ٢٤، الذي انطلق عصر اليوم، على ستة أشواطٍ أخرى، واستُهِلّ بفوز الفرس “لعيون مشاعل”، المملوكة لناصر عبدالرحمن الربيعة، بالشوط الأوّل على مسافة ١٢٠٠ متر، للخيل الرابحة (٠- ٢) فوز، مع الخيّال نايف العنزيّ والمدرّب تركي السبيعيّ.

‎وفي الشوط الثاني، الذي كان مفتوح الدرجات للخيل العربيّة، فاز الجواد “عسفان الخالديّة”، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز. وبلغ طول الشوط ١٢٠٠ متر، وقاد فيه الخيّال عبد الله العوفيّ الجوادَ الفائز، الذي درّبه المدرّب سعد مطلق.

‎وقاد الخيّال جيمي كاريون الجواد “داجي لوتواس”، المملوك لخالد أحمد المطيريّ، إلى تصدّر ترتيب الشوط الثالث، الذي امتدّ لـ١٤٠٠ متر أمام الخيل العربية تكافؤ (٦٥-٩٠). وتدرّب “داجي لوتواس” على يد المدرّب حمود المطيريّ.

‎وفي الشوط الرابع، تكافؤ (٠-٩٥) على مسافة ١٤٠٠ متر، حصد الجواد “ويندر الزام”، المملوك ليوسف محمد الطريف، المركز الأول، مع الخيّال عادل الفريدي والمدرّب سامي الحرابيّ.

‎وحسمت الفرس “مسارعة”، المملوكة لعبد الرحمن سعد النواش، الشوط الخامس، لصالحها، مع الخيّال أليكسيس مورينو والمدرّب عبد العزيز بن جلال. وخُصِّص الشوط للخيل المبتدئة إنتاج محليّ، وامتدّ لـ٢٤٠٠ متر.

‎وعلى متن الفرس “ديفولت بروتكشن”، التي درّبها عبد العزيز خالد ويمتلكها خالد مشرف مطلق بن شنان، وصل الخيّال فهد الفريديّ أولًا إلى خطّ نهاية الشوط السادس، الذي امتدّ لـ ٢٤٠٠ متر وخُصِّص لتكافؤ (٠-٨٠).