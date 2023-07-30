الرياضة شرائح الهجن الإلكترونية حاضرة في النسخة الخامسة لمهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر

ستكون الشرائح الإلكترونية الخاصة بالهجن حاضرة في النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن، حيث شكلت اللجنة المنظمة للمهرجان لجنة تضم مختصين في هذا المجال لتركيب الشرائح قبل انطلاق فعاليات المهرجان. وتنطلق فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء المقبل الأول من أغسطس 2023 م، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله. ويعتبر تركيب الشرائح الإلكترونية من الإجراءات الدقيقة والمهمة عن الهجن، لاحتوائها على كامل المعلومات التعريفية الشاملة، من ناحية الملكية والسن الحقيقي والتدرّج في العمر، إضافة إلى لونها، بالإضافة إلى أنها تتيح للمالك مراقبة حالة مطيته الصحية مع الجهات الطبية. وأكدت اللجنة أنه يجب أن تكون جميع الهجن المشاركة لها شرائح إلكترونية صادرة من الاتحاد السعودي للهجن، مشددة على أنه في حال عبث المشارك بالشريحة والرقم الخاص بها فسيتم فرض العقوبات على المشارك بحسب جدول العقوبات. وتتم عملية التركيب على أربع مراحل، تبدأ بقسم المالك على ملكية المطية وسنّها الصحيح، ومن ثم دفع الرسوم، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل مطية، وأخيراً تركيب الشرائح، حيث يكون موقع تركيب الشريحة في بداية امتداد رقبة المطية عادة، ليمنح المالك كوداً خاصاً بها لإضافة المعلومات في الموقع الإلكتروني لاتحاد الهجن.