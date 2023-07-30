271 مليون ريال لمشاريع تصريف سيول جديدة بمكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة (9) عقود لمشاريع جديدة مختصة بتصريف مياه الأمطار والسيول في مناطق عدة بالعاصمة المقدسة، وبكلفة إجمالية تجاوزت (271) مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية، أن مشاريع السيول تحضى باهتمام كبير من قبل الأمانة ممثلة في وكالة مشاريع السيول، نظراً لما لها من أهمية كبيرة في تطوير شبكات السيول والعمل على دعم شبكة التصريف القائمة؛ حيث تهدف إلى تفادي مخاطر السيول والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على السكان، كما تسعى الأمانة إلى إبرام العقود الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وإنجازها وفق أحدث الطرق الفنية، مع متابعة الدقة في التنفيذ لهذه المشاريع الهامة خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأودية والشعاب والتي أثبتت الدراسات أهميتها.

وبيّن أن العقود الجديدة تتمثل في مشروع تنفيذ قنوات رئيسة وفرعية لتصريف مياه الأمطار شمال مكة المكرمة (كمرحلة ثالثة) وقيمته (25,060,800) ريال، وهو في منطقة النوارية، ومشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية شمال شرق مكة المكرمة وبلغت قيمته (14,345,387) ريالًا، ويشمل منطقتي العمرة ووادي جليل، ومشروع تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة (كمرحلة ثالثة) وبلغت قيمته (33,657,510) ريالات، ويشمل منطقتي ربع بخش – طريق الأمير سلطان، ومشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة المكرمة (كمرحلة ثانية) وقيمته (24,539,850) ريالًا، ويشمل حي السلامة – منصور بن طلال، إلى جانب مشروع استكمال تنفيذ القنوات الجبلية وبلغت قيمته (17,963,000) ريال، ويشمل منطقتي بطحاء قريش – وحي الهجرة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن العقود تشتمل على مشروع تنفيذ أحواض تهدئة احترازية لحماية الأحياء السكنية شمال شرق مكة المكرمة وقيمته (31,930,900) ريال، ويشمل أحياء العمرة والمعيصم – ووادي سرف، ومشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة المكرمة وقيمته (19,507,047) ريالًا، الذي سينفذ بجوار سوق الضيافة، ومشروع تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة (كمرحلة ثانية)، وقيمته (47,487,525) ريالًا، ويشمل العديد من المناطق مثل :جبل الخندمة – بئر بليلة – شارع الجزائر – جبل الكعبة – طريق المسجد الحرام، ومشروع تنفيذ قنوات رئيسة وفرعية لتصريف مياه الأمطار جنوب مكة المكرمة (كمرحلة ثانية) وقيمته (56,537,450) ريالًا، ويشمل منطقة الطندباوي – وشارع إبراهيم الخليل.

يذكر أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تتجاوز أطوالها (560) كلم تحت الأرض، وتقوم الأمانة بمتابعتها بشكل دائم من قبل فرق من المختصين لـلتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع القنوات، والعبّارات، والخطوط الأنبوبية، والمسارات، وغير ذلك.