رينغ تطلق جهاز Battery Video Doorbell Plus وتعزز إمكانات الأمن المنزلي في السعودية

الرياض : البلاد

أعلنت رينغ، والتي تتمثل مهمتها في جعل الأحياء السكنية أكثر أمانًا، عن أحدث إضافة إلى حلولها الذكية للأمن المنزلي، وهي جرس الباب بالفيديو Battery Video Doorbell Plus. يتمتع المنتج الجديد بمجال رؤية يبلغ 150 X 150 درجة ودقة HD+ وبطارية تدوم حتى ثلاثة أضاف الجيل الأول من جرس الباب بالفيديو إلى جانب العديد من المزايا الأمنية المتفوقة والخصائص التي تعزز راحة العملاء.

وفي هذا الصدد قال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس للأسواق الناشئة لدى رينغ: “يسرنا إطلاق Battery Video Doorbell Plus في المملكة العربية السعودية، فهي خطوة هامة في تحسين إمكانات الحماية باستخدام أجهزة تعمل بالبطارية. نتطلع إلى تحسين قدرات أجهزتنا وما توفره للعملاء من مزايا مثل الدقة العالية والوضوح الفائق في عرض كل ما يجري عند مدخل المنزل، وبأعلى دقة توفرها أجراس الباب بالفيديو من رينغ، إلى جانب الرؤية الليلية بالألوان. حرصنا على الاستفادة من هذه التقنية في جرس الباب بالفيديو الذي يعد من بين أكثر منتجاتنا مبيعًا، وذلك لمنح العملاء مجموعة واسعة من الخيارات المتنوعة لتأمين منازلهم، انطلاقًا من التزام رينغ بتوفير القيمة والسهولة وراحة البال لمالكي المنازل، وإتاحة التواصل مع الأسرة من أي مكان لحماية الأفراد والممتلكات.”

ويتيح جرس الباب بالفيديو Battery Video Doorbell Plus مجال رؤية بزاوية 150 X 150 درجة ودقة 1536 بيكسل بتقنية HD+ ليحصل المستخدمون على رؤية كاملة للزوار ومقطع فيديو عالي الوضوح لما يحدث عند مدخل المنزل. ومن المواصفات المفيدة كذلك حزمة التنبيهات التي تساعد العملاء في مراقبة عمليات التوصيل عبر إرسال الإشعارات عند الكشف عن وجود طرد في المنطقة المخصصة للطرود (وهي متوفرة عند الاشتراك بخدمة Ring Protect Basic أو Plus)، بالإضافة إلى عدد من المواصفات التي يتطلع إليها العملاء باستمرار ومنها إمكانية تخصيص مناطق الحركة، وتحديد مناطق الخصوصية، والرد السريع، والعرض المباشر، والمحادثة بالاتجاهين. ويتوافق الجهاز مع أليكسا، مما يمكن المستخدمين من التواصل مع الزوار ورؤيتهم وسماعهم عبر جهاز Echo أو Fire TV. كما إن الجهاز مزود ببطارية سهلة الفكّ وقابلة للشحن، يمكن توصيلها بجهاز Ring Solar Panel للحصول على إمداد مستمر من الطاقة، كما يمكن توصيلها بالأسلاك بأجراس الباب الموجودة لدى العميل لشحنها.

كما يمكن لجهاز Battery Video Doorbell Plus دعم التقاط مقاطع الفيديو في كاميرات رينغ الأمنية الداخلية والخارجية عبر ربط الأجهزة من خلال تطبيق رينغ، إلى جانب التكامل مع جهاز الإنذار Ring Alarm لالتقاط مقاطع الفيديو عند إطلاق الإنذار.

ونظرًا لأهمية الخصوصية واعتبارها أولوية أساسية، فقد تم تحسين إعدادات الخصوصية والأمن في جهاز Battery Video Doorbell Plus لتهيئتها عبر تطبيق رينغ ومنها تشفير مقاطع الفيديو بشكل يدعم التزام رينغ الكامل بالخصوصية والأمن ومنح المستخدم إمكانات التحكم الكامل.

التوفر والأسعار

يتوفر جهاز Battery Video Doorbell Plus لشرائه عبر الرابط Amazon.sa بسعر يبدأ من 749 ريالًا سعوديًا.