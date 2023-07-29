الجزائر.. تحذير من موجة حر شديدة

البلاد : وكالات

أعلنت السلطات الجزائرية المختصة، السبت، أن موجة حر شديدة ستضرب العديد من ولايات البلاد، وأن درجات الحرارة ستتجاوز الخمسين درجة مئوية، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وقال “الديوان الوطني للأرصاد الجوية” في نشرة حملت إنذارا من المستوى الثاني إن الولايات المعنية هي: “برج باجي مختار، أدرار، تيميون، إن صالح، بني عباس، ورقلة، تقرت، الوادي، بسكرة، أولاد جلال والمغير”.

وأوضح البيان أن درجة الحرارة ستصل 50 درجة مئوية في هذه الولايات يومي السبت والأحد.

كما أفادت البيان أن موجة حر تتجاوز الـ 47 درجة مئوية ستضرب “ولايات، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة” يومي السبت والأحد.

كما حمل البيان تنبيها من المستوى الأول بشأن موجة الحر يخص ولايات”أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، البويرة، تيارت، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض وبشار”.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد شهدت في الأيام الماضية موجة حرة شديدة، تخللها حدوث حرائق كبيرة في غابات بعض الولايات مما أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم عناصر من الجيش، وإجبار أكثر 1500 نسمة على إخلاء منازلهم، بحسب وكالة رويترز.

ويشهد شمال أفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية ومغربية.