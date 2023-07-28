الرياضة الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية في كأس الملك سلمان للأندية

محمود العوضي- جدة

فاز فريق الوحدة الإماراتي على نظيره الكويت الكويتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية العربية. نجح المدرب الجديد بيتسو موسيماني في قيادة فريقه لتحقيق أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في البطولة العربية. أحرز سهيل المنصوري هدف فريقه الأول في الدقيقة 73، قبل أن يسجل جواو بيدرو هدفا ثانيا في الدقيقة 77، وسجل هدف تقليص الفارق لصالح الكويت الكويتي، أحمد الظفيري. ليحصد الوحدة أول ثلاث نقاط، ليتصدر المجموعة الرابعة بالمناصفة مع الرجاء البيضاوي المغربي الذي فاز على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف، فيما يظل الكويت وبلوزداد دون نقاط.