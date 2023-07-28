الرجاء المغربي يصعق شباب بلوزداد الجزائري في كأس الملك سلمان للأندية

متابعة- محمود العوضي
تمكن فريق الرجاء المغربي من تحقيق فوز قاتل على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في أبها، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
تمكن الفريق الجزائري من افتتاح النتيجة مبكرًا بواسطة اللاعب الحداد، في شوط غابت عنه الفعالية لدى الرجاء المغربي.
وخلال شوط المباراة الثاني تحصل فريق الرجاء الرياضي، على ركلة جزاء ترجمها إلى هدف اللاعب الجزائري يسري بوزوق، علمًا أن فريق شباب بلوزداد أهدر ركلة جزاء بواسطة المهاجم وامبا.
وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تمكن فريق الرجاء من خطف هدف الفوز بواسطة المدافع عراصي، لتنتهي المقابلة بفوزه بهدفين لهدف.
د58' الهدف الأول لـ #الرجاء_المغربي
شباب بلوزداد الجزائري 1 × 1 الرجاء المغربي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/y5N1KK89Hf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
🕐د35'
شباب بلوزداد الجزائري 1 × 0 الرجاء المغربي
📺 | SSC EXTRA 1 #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/CNqmef50aT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
لأول مرة بعد تطبيق تقنية التسلل الآلي.. تم احتساب هدف الرجاء المغربي✅⚽️#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/PqnZXNnStz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023
الرجاء المغربي يقلب الطاولة بهدف قاتل⚽️
شباب بلوزداد الجزائري 1 × 2 الرجاء المغربي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #S pic.twitter.com/F78MEagnju
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023