الرياضة

الرجاء المغربي يصعق شباب بلوزداد الجزائري في كأس الملك سلمان للأندية

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1445 هـ      28 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
تمكن فريق الرجاء المغربي من تحقيق فوز قاتل على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في أبها، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

تمكن الفريق الجزائري من افتتاح النتيجة مبكرًا بواسطة اللاعب الحداد، في شوط غابت عنه الفعالية لدى الرجاء المغربي.

وخلال شوط المباراة الثاني تحصل فريق الرجاء الرياضي، على ركلة جزاء ترجمها إلى هدف اللاعب الجزائري يسري بوزوق، علمًا أن فريق شباب بلوزداد أهدر ركلة جزاء بواسطة المهاجم وامبا.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تمكن فريق الرجاء من خطف هدف الفوز بواسطة المدافع عراصي، لتنتهي المقابلة بفوزه بهدفين لهدف.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.