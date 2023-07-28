إغلاق مقهي شهير بجدة

جدة : البلاد

أوضحت أمانة محافظة جدة، أنه إشارة إلى المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق مقهى في المحافظة، بسبب عدم القدرة على الإمتثال للإشتراطات البلدية اللازمة، للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة.

وأوضحت الأمانة أنه بعد التحقق من سجل النشاط، وضح أن المالك وقع على إقرار الاطلاع على اشتراطات قبل النشاط حصوله على الترخيص، والإغلاق تم بسبب تكرار المخالفات الصحية وعدم الالتزام بمعالجتها وانتهاء رخصة النشاط التي لم يتم تجديدها، وشملت رصد 22 مخالفة صحية خلال الفترة من 2021-2023م، وبينت أن أبرز المخالفات عدم الالتزام بإصدار كروت صحية للعاملين، وعدم لبس القفازات وغطاء الرأس، سوء حفظ وتداول الأغذية.

وأشارت الأمانة، إلى أن تسجيل حالة هروب العمالة أثناء جولة رقابية، بجانب عدم الالتزام بسداد المخالفات المستحقة، بالإضافة لانتهاء رخصة النشاط، وأضافت: “علما بأنه لم يتم تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرصودة خلال فترة تقديم الاعتراضات النظامية”.

وأكدت أمانة محافظة جدة حرصها على دعم رواد الأعمال مع ضرورة مراعاة الصحة العامة وحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة، وأن حق الاعتراض مكفول لجميع المنشآت ويتم النظر فيه من قبل لجنة مستقلة.