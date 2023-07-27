الوداد المغربي يتعادل مع السد القطري سلبيًا في افتتاح كأس الملك سلمان للأندية

متابعة- محمود العوضي
حسم التعادل السلبي مباراة الوداد المغربي مع نظيره السد القطري، في افتتاح بطولة كأس سلمان للأندية العربية الأبطال، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
شهد الشوط الأول تعرض يحيي جبران لاعب الوداد للطرد المباشر بعد تدخل قوي وعنيف علي بيدرو لاعب السد.
وفي الشوط الثاني، حاول السد القطري استغلال النقص العددي، حيث كثف من محاولاته بغية تسجيل هدف الفوز إلا أن حارس الوداد يوسف مطيع كان بالمرصاد عبر تصدياته الناجحة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف.
يذكر أن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، سيستضيف مباراة الأهلي طرابلس والهلال، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية عام 2023.