“أتوس” و “دايناتريس” توسعان نطاق شراكتهما في منطقة الشرق الأوسط

دبي : البلاد

أعلنت “أتوس”، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، عن توسعة نطاق شراكتها الاستراتيجية مع “دايناتريس”، الشركة الرائدة في مجال المراقبة والأمن الموحّد، بهدف تقديم حلول إدارة الأداء الرقمي المتقدمة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط. وعن طريق الجمع بين نقاط قوة التحول الرقمي والابتكار والاستدامة، تهدف الشركتان إلى ضمان المزيد من القيمة لعملائهما، وذلك من خلال توفير القدرات التي تساعدهم على تقديم عمليات مستقلة للتجارب الرقمية، إلى جانب تسريع تبني دول المنطقة لأجنداتها الوطنية الرامية لتنويع اقتصاداتها.

وتعدّ “أتوس” شركة استشارية تحظى بالثقة العالية في مجال توفير خدمات البنية التحتية المدارة ومكان العمل الرقمي والخدمات المهنية المتخصصة في الأسواق الرأسية. وتمكنت في الآونة الأخيرة من تعزيز ريادتها في السوق، بعد أن حظيت بتصنيف الشركة الرائدة من جانب وكالة “غارتنر” في تقريرها Magic Quadrant للعام 2023 الذي يركز على تحليل خدمات مكان العمل الرقمية للسنة السابعة على التوالي.

وتحمل “أتوس” أيضاً شهادات شركاء “دايناتريس” التي تغطي (الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات) AIOps والمراقبة الذكية، وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات/ وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM/ ITOM)، الأمر الذي يؤدي إلى تسهيل عمليات تطوير التطبيقات الرقمية المتكاملة التي تعطي الأولوية للأداء، والتوافر على مدار الساعة، وتجربة العميل والموظف. ولتلبية طلبات العملاء الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة التواصل المشترك مع العملاء، يمكن الاستفادة بشكل مناسب من التركيز على الشراكة مع “دايناتريس”، والمعرفة العميقة التي تتمتع بها “أتوس” في الحوسبة السحابية، وتوفير حلول إزالة الكربون، والشبكة القوية.

وتأكيداً على القيمة التي ستعود على المنطقة بفضل هذه الشراكة، قال مارك فيلينتورف، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في “أتوس”: “نعتقد أنه ينبغي بناء التكنولوجيا وتطويرها بما يتناسب من الأهداف المنشودة منها، ووضعنا هذا الأمر في الحسبان عن تأسيس شراكتنا الواسعة مع “دايناتريس” وتطبيقها على مستوى العالم. ونتطلع إلى استنساخ قصة نجاحنا العالمية في الشرق الأوسط، لاسيما وأن المنطقة تزخر بإمكانات هائلة تؤهلها لتكون في طليعة جهود دفع عجلة الرقمنة إلى آفاق جديدة. ويمكن الاعتماد على إمكانات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفرها “دايناتريس” لدعم توجهات المؤسسات وتمكينها من رقمنة مشهد تكنولوجيا المعلومات بشكل تام من البداية إلى النهاية، بدءاً من التطبيقات والبنية التحتية وحتى رحلات عملائها. وتعمل شراكتنا مع “دايناتريس” على تلبية احتياجات العملاء في المنطقة، وتزويدهم بالحلول المناسبة بما يحقق النتائج المرجوة بفضل سهولة الوصول إليها، وهذا يعني تعزيز قدراتهم لتحقيق التطورات المهمة بسهولة”.

ومن شأن توسعة الشراكة طويلة الأمد بين “أتوس”و “دايناتريس” أن تؤدي إلى خلق فرص للمؤسسات لتشجيعها على الاستثمار في الحلول التي تساعد في تعزيز العلاقة مع السوق والعملاء. ويمكن لشمولية منصة Dynatrace®️Platform، أن تعمل على تبسيط الجوانب المعقدة في تكنولوجيا المعلومات، وخلق بيئة مرنة ترتقي بالكفاءة التشغيلية، ما يؤدي إلى زيادة الإسهام في تنفيذ أجندات التحول الرقمي الوطنية للدول المختلفة، وتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

وقال هاني حنون، المدير الإقليمي لشركة “دايناتريس”: “ننظر بسعادة للفصل التالي من شراكتنا مع “أتوس”، ونتطلع للعمل بطريقة فعالة معاً في رسم معالم المشهد التجاري في منطقة الشرق الأوسط. واستناداً إلى حضورنا القوي في المنطقة، نرى أن هذا هو الوقت المناسب للنمو بشكل أقوى، وإظهار قدراتنا وخبراتنا كجهة استشارية يمكن الوثوق بها من قبل عملائنا بالتوازي مع تقدمهم في جهود الرقمنة”.