المحليات

منصة “أبشر” تطلق تحذير هام بشأن المعلومات الشخصية

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1445 هـ      25 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 حذّرت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، المستفيدين من خدماتها من رسائل البريد الإلكتروني، التي تطلب منهم معلومات شخصية، أو تحيلهم إلى استخدام روابط لسداد مبالغ مالية، مؤكدةً ضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية للمنصة من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية www.absher.sa، وتطبيق “أبشر أفراد” و”أبشر أعمال” المتوافرة على “قوقل بلاي” و”آب ستور” و”آب جاليري”.

 وشددت المنصة على عدم مشاركة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سرية البيانات؛ حمايةً لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم لعمليات الاحتيال، وعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة.

 يذكر أن منصة “أبشر” تواصل مساعيها عبر حملتها التوعوية “لا يستغلونك”، لتوعية المستفيدين من خدماتها بضرورة عدم مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع الآخرين؛ تجنبًا لأي عملية احتيال قد تحدث لهم عبر قنوات التواصل المتاحة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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