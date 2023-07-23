وزير الموارد البشرية مشاركا في اجتماع «العشرين»: نهج استباقي للمملكة في تطوير سوق العمل

البلاد – الرياض

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، نهج المملكة الاستباقي في الاهتمام بموضوعات المهارات وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية الشاملة للعمّال مع مراعاة الاعتبارات الخاصة لأنماط العمل الحديثة.

وأشار في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة “العشرين” بمدينة إندور في الهند ، إلى أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة في ذلك السياق، مثل مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، ومسرّعة المهارات، وبوابة العمل الحر، ومنجزات تلك المبادرات، وأثرها الجوهري على سوق العمل السعودي، مؤكداً على أهمية إتاحة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة تسهيل الوصول إلى خطط الضمان الاجتماعي للجميع.

وأكد خلال الاجتماع على دعم المملكة لأولويات الرئاسة الهندية، التي ركّزت على قضايا هامة ورئيسة، تمثّلت في معالجة الفجوة العالمية في المهارات، والاقتصاد الحر، ومنصات الاقتصاد التشاركي والحماية الاجتماعية، والتمويل المستدام للضمان الاجتماعي، حيث تؤثر هذه الأولويات بشكل ملموس ومستمر على قضايا العمل والتوظيف المتجددة.



وقدّم المهندس الراجحي شكره للحكومة الهندية على حسن استضافتها لأعمال المجموعة، وما قامت به من جهود في وضع أولويات هامة ومؤثرة، متمنيًا لجمهورية البرازيل كل التوفيق في رئاستها المقبلة لأعمال المجموعة.

رافق الوزير الراجحي خلال الاجتماع ، وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، والوكيل المساعد لتمكين التوطين المهندس مهند العيسى، ومدير إدارة الاتفاقيات والدراسات الدولية مرام الدحام، وعدد من مختصي الشؤون الدولية بالوزارة.

ومؤخرا عقدت الوزارة ، ممثلة بوكالة المهارات والتدريب، اجتماعات مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في المملكة وذلك لقطاعات “السياحة والضيافة, والطاقة والمرافق العامة, والصناعة التحويلية”، انطلاقًا من حرص الوزارة على تفعيل دور المجالس القطاعية ومناقشة خطة عمله السنوية والبدء في تطوير نهج مخرجات المجالس القطاعية للمهارات في المملكة، وتقارير المهارات القطاعية وأطر المهارات الخاصة بالقطاعات الثلاثة.