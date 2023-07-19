غدًا الخميس.. بدء تسجيل المشاركين في السباق التمهيدي لمهرجان ولي العهد للهجن

البلاد- الطائف

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن عن بدء التسجيل للراغبين بالمشاركة في السباق التمهيدي للنسخة الخامسة من المهرجان من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للهجن https://scrf.sa/login ، وذلك ابتداء من غد الخميس 2 / 1 / 1445هـ، الموافق 20 / 7 / 2023م، حتى الخميس المقبل 9 / 1 / 1445هـ، الموافق 27 / 7 / 2023م.

وتنطلق فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2023م، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله.

وأكدت اللجنة أن التسجيل في المهرجان متاح لجميع المشاركين في السباقات باسم المالك فقط، وأنه لن يقبل تسجيل أي مشارك بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة، التي تستمر لمدة أسبوع.

وأوضحت اللجنة ضمن الشروط والأحكام الخاصة بالمهرجان أنه يمكن التعديل على مشاركة المطية في الشوط أو الانسحاب من السباق عبر حساب المالك من خلال الموقع الإلكتروني، ويمنع مشاركة أي مطية غير مسجلة لدى الاتحاد السعودي للهجن، ويمنع منعاً باتاً تسجيل أي مطية محظورة أو صدر بحقها إيقاف.

واشترطت اللجنة على الراغبين بالمشاركة ضرورة إرفاق أصل البرنت للمشارك (حديث) عند التسجيل من الاتحاد السعودي للهجن والاتحادات الخليجية والعربية المعتمدة بحيث لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من 30 يوم على أن يتعهد المشارك بصحة البيانات المسجلة، وتقديم بياناتهم البنكية الصحيحة حسب ما هو مطلوب، مشددةً بأنه يحق لإدارة المهرجان إلغاء المشاركة نهائياً في حال تبين عدم صحة البيانات.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان النهائي عن أسماء المشاركين في كل شوط قبل بداية السباق عبر حسابات التواصل الاجتماعي للمهرجان، مؤكدةً أن لها الحق في تغيير أو تعديل الشروط والجوائز والفئات بدون سابق إخطار، دون تحمل أي مسؤولية تجاه الغير نتيجة لذلك.