جواو فيليكس يريد الانتقال إلى برشلونة!

يهدف صانع الألعاب البرتغالي الشاب جواو فيليكس (23 عامًا) للانتقال من فريقه أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، حسب إفادة من يومية “آس” من مصادرها.

فيليكس هو أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد، عندما دفع النادي العاصمي الإسباني 130 مليون يورو للحصول على خدماته من بنفيكا صيف 2019.

وذكرت “آس” أن فيليكس أخبر محيطه برغبته في اللعب بقميص برشلونة، في حين منح أتلتيكو مدريد اللاعب الضوء الأخضر لبدء مفاوضاته مع البارسا.

وقال فيليكس في تصريحات صحفية في هذا الصدد: “أحب اللعب مع برشلونة؛ لأنه كان دائمًا خياري الأول، لقد كان حلمي دائمًا منذ أن كنت طفلًا”.

نشط فيليكس بالنصف الثاني الموسم الماضي 2022-2023 مُعارًا إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث سجّل معه 4 أهداف من 20 مباراة في كل البطولات.