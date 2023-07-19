بعد سحب قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك.. الكبار خارج الديار

العدد 23942 الأربعاء 01 محرم 1445 هـ 07/19/2023 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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