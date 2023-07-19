بعد سحب قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك.. الكبار خارج الديار

الرياض – هاني البشر
تصوير- عبدالله الفهيدي
أقيمت مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لموسم 2023 – 2024.
وأسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك، عن المواجهات التالية:
التعاون vs القادسية
العروبة vs الوحدة
ضمك vs القيصومة
العين vs الأهلي
الاتفاق vs جدة
الرياض vs الفيحاء
الحزم vs العربي
الفيصلي vs الطائي
الخلود vs الاتحاد
الشباب vs الباطن
أبها vs هجر
الجبلين vs الهلال
الخليج vs العدالة
أحد vs النصر
النجمة vs الرائد
الفتح vs الأخدود
وسيحصل الفريق الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين في نسخة موسم 2023-2024 على 10 ملايين ريال، ومقعد مباشر إلى دوري أبطال آسيا 2024 ومقعد مباشر في السوبر السعودي.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعاد فرق دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، للمشاركة في بطولة كأس الملك بعد غياب 3 مواسم.
يذكر أن البطولة تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بمشاركة 32 فريقًا، تم تقسيمهم إلى مستويين؛ حيث يضم المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري” يلو” للمحترفين في الموسم المنصرم؛ وسيكون هناك قرعة مفتوحة في دور الـ 16 وسيتوج البطل بنسخة جديدة من الكأس؛ بسبب امتلاك نادي الهلال للنسخة السابقة بعد فوزه بها أربع مرات متفرقة.