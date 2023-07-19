بطولة الرياض ماسترز تعود للعام الثاني على التوالي في Dota2 ضمن موسم الجيمرز- أرض الأبطال

– بجوائز15 مليون دولار.. منها 5 ملايين دولار للأول..

الرياض – هاني البشر

للعام الثاني على التوالي، تقام بطولة الرياض ماسترز في Dota2 ضمن منافسات النخبة الخاصة بموسم الجيمرز- أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، بمجموع جوائز ضخم يبلغ 15 مليون دولار، هو الأكبر في روزنامة عام 2023 في بطولات اللعبة الإستراتيجية الشهيرة.

وتحتضن Esport Arena في بوليفارد رياض سيتي مجريات البطولة، التي يشارك فيها نخبة الفرق العالمية وأشهر محترفي Dota2، حيث تستمر المنافسات لمدة 12 يومًا حتى 30 يوليو الجاري. وسيحصل الفريق الذي يحقق لقب البطولة على الكأس، وجائزة المركز الأول البالغة 5 ملايين دولار، وسيحصل الفريق الوصيف على مبلغ 2,5 مليون دولار، فيما سينال الفريق الذي سيحل في المركز الثالث على 1,7 مليون دولار، وسيكون مبلغ 1,2 مليون دولار من نصيب صاحب المركز الرابع.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “سعداء باستضافة النسخة الثانية من بطولة الرياض ماسترز في لعبة Dota2، حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا، ولاقت إعجاب مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم، ووضعت موسم الجيمرز في واجهة المشهد الدولي للقطاع. تواجد نخبة الفرق وأفضل اللاعبين في اللعبة الشهيرة يعكس حجم الحدث وأهميته والمكانة التي وصل إليها، وهو أمر نفخر به، ونتطلع لانطلاق البطولة ومشاهدة مستويات عالية خلال منافساتها، ونتمنى للجميع قضاء وقت ممتع في المملكة”.

وستلعب البطولة بنظام حماسي ومشوق يضمن حصول الجماهير على المتعة ومشاهدة مواجهات قوية طوال فترة المنافسات. حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر لمرحلة المجموعات المقبلة، ويتنافس البقية لحجز مقعدهم من خلال مواجهات إقصائية يتأهل منها 4 فرق فقط.

وتقام بعدها المرحلة النهائية، بين 8 فرق، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بشكل مباشر، في حين يتم إقصاء صاحبي المركزين السابع والثامن من البطولة، فيما تقوم الفرق المتبقية بلعب تصفيات إقصائية لتحديد المتأهلين.

موسم الجيمرز: أرض الأبطال، هو أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض، على مدار 8 أسابيع؛ حيث كانت البداية في 6 يوليو الجاري، ويمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وبمجموع جوائز مالية يتجاوز 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، وبرامج تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.