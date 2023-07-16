ميناء الملك عبد العزيز يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه

البلاد : متابعات

استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومشغل محطتي الحاويات الشركة السعودية العالمية للموانئ اليوم، سفينة الحاويات “برلين إكسبريس” التابعة للخط الملاحي الألماني HAPAG LLOYD، والتي تُعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منذ إنشائه، بطول 400 متراً وعرض 61 مترًا، وعمق يصل إلى 16 متراً، وبطاقة استيعابية 23664 حاوية قياسية.

وتؤكد هذه الخطوة المتقدمة ثقة الشركات العالمية والوكلاء الملاحيين في كفاءة الموانئ السعودية، وجاهزيتها المتكاملة وفق أحدث المواصفات العالمية، وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في حجم المناولة.

وتعد سفينة الحاويات “برلين إكسبريس” جزءاً من خدمة الشحن البحري AG3 ، التي تربط ميناء الملك عبد العزيز بالموانئ الرئيسية في الشرق الأقصى (سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والصين وجبيل علي وعُمان)، وهي الأولى من فئة جديدة من السفن للخط الملاحي التي تعمل بوقود مزدوج يعمل على الغاز الطبيعي المسال، وأكبر السفن في أسطول شركة HAPAG LLOYD، التي تعد من كبرى شركات خطوط شحن الحاويات في العالم.

ويعزز وصول السفينة الضخمة “برلين إكسبرس” من قدرات وإمكانيات ميناء الملك عبدالعزيز، الذي يمتلك بنية متطورة تساعد القطاع البحري على ممارسة أعماله بكل سهولة ويسر، كما يرتبط بشبكة طرق متطورة وسريعة تربطه بكافة مدن المنطقة الشرقية بالمملكة، ما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود، كما شهد الميناء العام الماضي 2022م تدشين ثلاث رافعات حاويات ساحلية جديدة هي الأحدث تقنيًا في نوعيتها لاستقبال السفن الضخمة، بما يرسخ مكانته المحورية على ساحل الخليج العربي، ويعزز من موقع المملكة كمركز لوجستي رائد، ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.