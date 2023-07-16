منافسة بين روما وميلان للتعاقد مع المغربي زياش

احتدم التنافس بين ميلان وروما الإيطاليين للتعاقد مع الجناح الدولي المغربي حكيم زياش (30 عامًا) من تشيلسي، حسب منصّة “winwin“.

وبات زياش على قائمة المنبوذين في تشيلسي، حيث يهدف النادي اللندني إلى بيعه في الميركاتو الصيفي للعام الحالي 2023.

زياش كان قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بالنصر السعودي قبل أسابيع، بيد أن إخفاقه في تجاوز الفحص الطبي ألغى الصفقة.

لم يبرز زياش بالمستوى المأمول مع تشيلسي منذ الانتقال إليه صيف 2020 من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 40 مليون يورو، وأجبرته الإصابات على الغياب عن عديد المباريات، ليكتفي فقط بالظهور في 120 مباراة، مسجّلًا 14 هدفًا ومقدَمًا 13 تمريرة حاسمة.