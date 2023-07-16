مانشستر يونايتد يستهدف ألابا من ريال مدريد

وضع مانشستر يونايتد 40 مليون يورو على طاولة ريال مدريد، للتعاقد مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا (31 عامًا) حسب مصادر منصّة “”teamtalk“.

ألابا كان قد انتقل إلى ريال مدريد صيف 2021 قادمًا من بايرن ميونيخ الألماتي، بعد أن طوى اللاعب مسيرة امتدت إلى 13 موسمًا مع البافاري.

وذكر المصدر أن المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، يرغب في تعزيز خط الدفاع بلاعب يحظى بخبرات دولية مثل ألابا.

مانشستر يونايتد كان قد تعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الصيف الماضي، إذ أصبحت علاقات الناديين قوية مؤخّرًا.

الصفقات بين مانشستر يونايتد وريال مدريد أخذت في الازدياد بالسنوات الأخيرة، حيث انتقل بين الناديين عدّة لاعبين أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والفرنسي رافائيل فاران وكاسيميرو المكسيكي خافيير هيرنانديز.