الرياضة

مانشستر يونايتد يستهدف ألابا من ريال مدريد

محمد ابو الوفاaccess_time28 / ذو الحجة / 1444 هـ      16 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد

وضع مانشستر يونايتد 40 مليون يورو على طاولة ريال مدريد، للتعاقد مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا (31 عامًا) حسب مصادر منصّة “”teamtalk“.

 

ألابا كان قد انتقل إلى ريال مدريد صيف 2021 قادمًا من بايرن ميونيخ الألماتي، بعد أن طوى اللاعب مسيرة امتدت إلى 13 موسمًا مع البافاري.

 

وذكر المصدر أن المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، يرغب في تعزيز خط الدفاع بلاعب يحظى بخبرات دولية مثل ألابا.

 

مانشستر يونايتد كان قد تعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الصيف الماضي، إذ أصبحت علاقات الناديين قوية مؤخّرًا.

 

الصفقات بين مانشستر يونايتد وريال مدريد أخذت في الازدياد بالسنوات الأخيرة، حيث انتقل بين الناديين عدّة لاعبين أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والفرنسي رافائيل فاران وكاسيميرو المكسيكي خافيير هيرنانديز.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.