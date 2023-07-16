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تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بسعوديين أطلقا النار على رجال الأمن بالشرقية

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو الحجة / 1444 هـ      16 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية .

وبحسب البيان فقد أقدم كل من / علي بن صالح بن أحمد آل جمعة، و/ مسلم بن حسين بن حسن آل أبو شاهين، – سعوديا الجنسية – على استهداف أحد رجال الأمن بإطلاق النار عليه وإصابته، وإطلاق النار على إحدى السيارات الأمنية، وحيازتهما أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتستر / علي آل جمعة على شخصين قاما بإطلاق النار على رجال الأمن، وقيام / مسلم آل أبو شاهين بإيواء ومعالجة أحد المصابين في حادثة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن.

وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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