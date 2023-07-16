الويلزي ليام بطل الناشئين والهندية كاثرين بطلة الناشئات في ختام بطولة العالم للسنوكر

الخيارين والشمري توجا الأبطال… الخيارين : السعودية أبهرت العالم بتنظيم رائع

الرياض – محمد الجليحي

توج لاعب منتخب ويلز” ليام ديفيز” اليوم الأحد كبطل للعالم في لعبة السنوكر تحت 21 عاما، بعد فوزه على منافسه الألماني ليكسندر ويدو بنتيجة 5 مقابل 2 في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، التي استضافها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالعاصمة الرياض على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك على مدى 10 أيام، وشارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثلوا 15 منتخبا.

كما توجت اللاعبة الهندية كاثرين باندن كبطلة للعالم في منافسات تحت 21 عاما للسيدات في ذات البطولة، بعد فوزها في النهائي على مواطنتها إنبامي رمشمندان بنتيجة 3 مقابل 2.

وقام رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بتتويج الأبطال في منافسات الناشئين والناشئات، وتم تكريم رؤساء الوفود والحكام والمنظمين خلال الحفل الختامي للبطولة.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين سعادته بنجاح البطولة وقال: “فخورون كعرب بنجاح التنظيم من قبل المملكة العربية السعودية، التي أبهرت الجميع من خلال هذا التنظيم وجعلت جميع المشاركين يقدمون الشكر والثناء على هذا التنظيم المميز، وفي المستقبل ستكون السعودية منافسة للتنظيم لأي بطولة في العالم، ونقدم لهم الشكر على هذا التنظيم وستكون هنالك شراكة قريبه بين السعودية وقطر، وتعاون من خلال إقامة معسكرات مشتركة”.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري خالص شكره وتقديره واعتزازه لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ولصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة لكافة الاتحادات واللجان الرياضية وحرصهما على استضافة الأحداث والبطولات العالمية، مؤكدا أن اتحاده يهدف إلى إكساب اللاعبين واللاعبات الخبرة للمستقبل من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية والاحتكاك المباشر مع اللاعبين واللاعبات المصنفين والمصنفات عالميا، ويطمح إلى الاستمرارية في المشاركة مستقبلا.