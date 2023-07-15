الرابطة تصدر جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم 2023-2024م

هاني البشر- الرياض
اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023 – 2024م، وتم تحديد مواعيد المباريات للجولات الخمس الأولى من المسابقة، على أن يتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية، بعد صدور قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، التي يشارك بها عدد من الأندية السعودية.
وتم تحديد جدول مباريات الدوري بناء على عدد من المعايير، حيث سيتم مراعاة أن تكون مباريات الدور الثاني انعكاساً لمباريات الدور الأول، وأن يستضيف كل فريق 8 مباريات كحد أدنى أو9 مباريات كحد أقصى في الدور الواحد، وألا يلعب الفريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج أرضه، ومراعاة الملاعب المشتركة لبعض الأندية في الجولتين الأخيرتين على أن يلعب كل فريق مباراة داخل الأرض وأخرى خارجه.