اختتام بطولة العالم للسنوكر في الرياض غدًا

ويلزي وألماني في نهائي الناشئين وهنديتان في نهائي الناشئات

الرياض- البلاد

تختتم عصر غد الأحد منافسات بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، التي استضافها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالرياض على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، على مدى 10 أيام، وشارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثلوا 15 منتخبا.

ويقام حفل الختام عند الساعة الرابعة عصرًا بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وأعضاء المنتخبات المشاركة، وسيتم خلال الحفل تتويج أصحاب المراكز الأولى في منافسات الناشئين تحت 21 عاما، والناشئات تحت 21 عاما، وستقام المواجهات عند الساعة 12:00 ظهرا؛ حيث يلتقي في لقاء نهائي الناشئين اللاعب الويلزي ليم ديفيز والألماني ليكسندر ويدو.

ويلتقي في نهائي الناشئات اللاعبتان الهنديتان كاثرين باندن، وانبامي رمشمندان. وكانت اللاعبتان السعوديتان آلاء الحلوة ودلال الشمري قد خرجتا من البطولة بعد خسارتهما في دور الثمانية صباح اليوم السبت.

وأبدى المدير الفني للمنتخب السعودي أحمد العنزي رضاءه عن أداء اللاعبين واللاعبات السعوديات في البطولة، مؤكدا أن مشاركتهم في بطولة العالم واحتكاكهم عن قرب بالمصنفين والمصنفات العالميات ستمنحهم خبرة كبيرة، وننتظر منهم نتائج في القريب العاجل، مشيرا إلى أن تأهل لاعبتين في أول مشاركة يعتبر إنجازا كبيرا وسيكون لهما مستقبل مميز في حال الاستمرار بالانضباط في التمارين والمواظبة عليها، متمنيا للجميع التوفيق.