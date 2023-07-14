تقويم جدة يجمع الفنانتان دخون و موضي الشمراني

جدة : البلاد

ضمن فعاليات تقويم جدة شهد مسرح بنش مارك أمس الخميس حفلاً غنائيا جمع الفنانة دخون و الفنانة موضي الشمراني وبحضور مكتمل العدد وصل الى 7000 مقعد.

افتتحت الحفل الفنانة دخون بأغنية “أول حكايتنا” وتوالت صفقات الجمهور على أجمل الأغاني، ورحبت بجمهور جدة، معبرة عن سعادتها بالمشاركة على مسرح بنش وضمن حفلات تقويم جدة، وفي لفته منها رحبت بالفنانة موضي الشمراني، وقالت سعيدة بمشاركتي الحفل معها، واقتحمت الفنانة دخون المسرح بادائها المميز والذي يتسم بالدمج بين الأغاني الغربية الإنجليزية منها والفرنسية مع الفن الشعبي العربي، كما غنت أجمل الأغاني لعمالقة الفن السعودي الطربي والشعبي ومن ضمن الاغاني ” قالو ترى، الخاتم أحمر يماني، سرمد الليل ، مثل ما كان ، يللي تغلا بالحلا ” وانهت الفقرة الاولى بأغنية ” فزيت من نومي”

كما عبرت الفنانة دخون في المؤتمر الصحفي الشكر على المساحة الفنية التي لاقتها من الهيئة العامة للترفيه وشركة التنظيم بنش مارك.

وتلتها في المسرح الفنانة ذات الشعبية العريضة موضي الشمراني والتي لاقت ترحيب كبير من الجمهور كما شجعت الفنانة موضي جمهورها بكلامتها الحماسية ” كله يرقص ، عطه جوه ” حيث اشعلت المسرح بأغاني الطرب الشعبي حتى الساعة الثالثة صباحًا ، وقدمت مجموعة من الاغاني الرائعة مثل ” كم باقي على الرجعة ، حايرة ، راعي المعارض ، سبحانه، قوية الباس ،صبولي فنجان “، وختمت الحفل بأغنية ” يلعبك إبليس “

يذكر أن تقويم جدة 2023، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وتتميز فعالياتها بارتباطها برغبات الجمهور.